காஷ்மீரில் ராணுவ நிலையம் அருகே மீண்டும் டிரோன்கள் காணப்பட்டதால் பரபரப்பு

தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் ராணுவ நிலையம் அருகே மீண்டும் டிரோன்கள் காணப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + India says two drones intercepted over Kashmir army base

காஷ்மீரில் ராணுவ நிலையம் அருகே மீண்டும் டிரோன்கள் காணப்பட்டதால் பரபரப்பு