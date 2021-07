தேசிய செய்திகள்

தொற்று பாதிப்பு குறைந்த இடங்களில் பள்ளிகளை படிப்படியாக திறக்கலாம் - எய்ம்ஸ் இயக்குனர் கருத்து + "||" + Schools can be reopened in a staggerred way AIIMS Director

தொற்று பாதிப்பு குறைந்த இடங்களில் பள்ளிகளை படிப்படியாக திறக்கலாம் - எய்ம்ஸ் இயக்குனர் கருத்து