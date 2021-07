தேசிய செய்திகள்

‘பெகாசஸ்’ உளவு விவகாரத்தை சுப்ரீம் கோர்ட்டு தானாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும்: மாயாவதி + "||" + BSP Chief Mayawati urges Supreme Court to take suo motu cognisance of Pegasus row

‘பெகாசஸ்’ உளவு விவகாரத்தை சுப்ரீம் கோர்ட்டு தானாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும்: மாயாவதி