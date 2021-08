தேசிய செய்திகள்

ரூ.16 கோடி மருந்து செலுத்தப்பட்ட புனே சிறுமி உயிரிழப்பு + "||" + One-yr-old girl who received injection worth Rs 16 crore for rare genetic condition dies at Maharashtra

ரூ.16 கோடி மருந்து செலுத்தப்பட்ட புனே சிறுமி உயிரிழப்பு