தேசிய செய்திகள்

77% பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + 77% have been vaccinated with the first dose of Corona - Union Health Minister

77% பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி