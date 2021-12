தேசிய செய்திகள்

“திருப்பதி பயணத்தை 10-15 நாட்கள் பக்தர்கள் தள்ளி வைக்க வேண்டும்” - தேவஸ்தானம் அறிவுறுத்தல் + "||" + "Devotees should postpone their journey to Tirupati for 10-15 days" - Devasthanam instruction

“திருப்பதி பயணத்தை 10-15 நாட்கள் பக்தர்கள் தள்ளி வைக்க வேண்டும்” - தேவஸ்தானம் அறிவுறுத்தல்