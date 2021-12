தேசிய செய்திகள்

போலி மதிப்பெண் சான்றிதல் கொடுத்து கல்லூரியில் சேர்ந்த வழக்கில் 5 ஆண்டு சிறை: பாஜக எம்.எல்.ஏ. தகுதி நீக்கம் + "||" + BJP MLA from Gosaiganj seat Indra Pratap disqualified from the membership of the UP Assembly

போலி மதிப்பெண் சான்றிதல் கொடுத்து கல்லூரியில் சேர்ந்த வழக்கில் 5 ஆண்டு சிறை: பாஜக எம்.எல்.ஏ. தகுதி நீக்கம்