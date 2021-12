தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் பெரும்பாலானோருக்கு இன்னும் தடுப்பூசி செலுத்தப்படவில்லை - ராகுல்காந்தி + "||" + Majority of our population still not vaccinated, Rahul alleges

நாட்டில் பெரும்பாலானோருக்கு இன்னும் தடுப்பூசி செலுத்தப்படவில்லை - ராகுல்காந்தி