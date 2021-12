தேசிய செய்திகள்

அதிகரிக்கும் கொரோனா.. டெல்லியில் மூடப்பட்ட கோவில்கள்! + "||" + Delhi temples closed for devotees as 'Yellow' alert sounded in the national capital due to rising COVID19 cases

அதிகரிக்கும் கொரோனா.. டெல்லியில் மூடப்பட்ட கோவில்கள்!