உ.பி.யில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சிறுமியை விசாரணையின் போது மீண்டும் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்!

லக்னோ,

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லலித்பூரில் 13 வயது சிறுமியை, இரக்கமற்ற ஆசாமிகள் நான்கு பேர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து, சிறுமி புகார் அளிக்க காவல் நிலையத்துக்குச் சென்றுள்ளார்.

அங்கு நடந்ததோ அதிலும் கேவவலமான செயல், வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாகிவிட்டது.

பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த கோர சம்பவம் குறித்து, போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட தகவலின்படி, ‘குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். காவல் நிலைய பொறுப்பு‌ அதிகாரி மீது எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Uttar Pradesh | A minor has alleged being raped by four boys on April 22. When she was brought to the police station, the SHO raped her as well. Case has been registered against six accused including SHO. One accused caught, SHO suspended: Nikhil Pathak, SP, Lalitpur (2.05) pic.twitter.com/ZkySIlI2nT