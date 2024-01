மணிப்பூரில் மீண்டும் துப்பாக்கிச்சூடு... கமாண்டோ படை வீரர் பலி

Terrible to see #KukiMilitants threatening & blocking the central forces at Moreh today after killing one CDO personnel - W Somorjit from Malom ! @ndtv @RajBhavManipur @ukhrultimes @timesofindia @TimesNow @PMOIndia @HMOIndia @NBirenSingh @BSF_India @manipur_police @official_dgar pic.twitter.com/rg7igQ0hW8