மாநில செய்திகள்

அணைகளை தூர்வாரி பராமரிக்க ஆன செலவு பற்றி பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு + "||" + HC Madurai branch directed to respond to the cost of maintenance of dams

அணைகளை தூர்வாரி பராமரிக்க ஆன செலவு பற்றி பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு