மாநில செய்திகள்

தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரின் தலையிலும் ரூ.57 ஆயிரம் கடன் சுமை - பட்ஜெட் குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + 57,000 debt burden on Tamil Nadu people's heads - MK Stalin's report on the budget

தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரின் தலையிலும் ரூ.57 ஆயிரம் கடன் சுமை - பட்ஜெட் குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை