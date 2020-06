மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பதை தடுக்க 19-ந் தேதி முதல் சென்னையில் 12 நாள் முழு ஊரடங்கு புறநகர் பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும் + "||" + To prevent an increase in corona spread The 12-day full-day curfew in Chennai from 19th will be applicable to the suburbs

