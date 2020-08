மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு 6 ஆயிரத்தை தாண்டியது; ஒரே நாளில் 121 பேர் பலி + "||" + Corona death toll exceeds 6,000 in Tamil Nadu; 121 people were killed in a single day

தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு 6 ஆயிரத்தை தாண்டியது; ஒரே நாளில் 121 பேர் பலி