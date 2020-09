மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அரசு போராடினால் எழுச்சியை கொண்டு வரமுடியும் - சீமான் + "||" + If the government fights against the NEET Exam it can bring about an uprising - Siman

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அரசு போராடினால் எழுச்சியை கொண்டு வரமுடியும் - சீமான்