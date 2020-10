மாநில செய்திகள்

இலவச வேட்டி, சேலைக்கான நூலின் தரத்தை பரிசோதனை செய்யாதது ஏன்? - தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Why not check the quality of the yarn for free vetti, saree? - Government of Tamil Nadu, iCourt question

இலவச வேட்டி, சேலைக்கான நூலின் தரத்தை பரிசோதனை செய்யாதது ஏன்? - தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி