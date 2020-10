மாநில செய்திகள்

கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர்களுக்கு இணை பதிவாளராக பதவி உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Promotion of Deputy Registrars of Co-operative Societies as Associate Registrar - Government of Tamil Nadu Order

கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர்களுக்கு இணை பதிவாளராக பதவி உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு