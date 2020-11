மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை அழிக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும்: பிரதமர் மோடிக்கு வைகோ கடிதம் + "||" + Compensation for fishermen': MDMK chief writes to PM Modi over Lankan court’s order on seized Indian boats

தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை அழிக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும்: பிரதமர் மோடிக்கு வைகோ கடிதம்