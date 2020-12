மாநில செய்திகள்

ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 29 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிப்பு + "||" + 29 fishermen from Rameswaram captured by the Sri Lankan Navy

