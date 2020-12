மாநில செய்திகள்

பல்கலைக்கழகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் அளிக்கும் 36 படிப்புகள் அரசு வேலைக்கு தகுதியானவையாக அறிவிப்பு + "||" + 36 courses offered by universities and educational institutions are declared eligible for government employment

பல்கலைக்கழகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் அளிக்கும் 36 படிப்புகள் அரசு வேலைக்கு தகுதியானவையாக அறிவிப்பு