மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வழிகாட்டுதல் குழு அமைப்பு தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu directs steering committee to provide relief to children who have lost their parents due to corona

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வழிகாட்டுதல் குழு அமைப்பு தமிழக அரசு உத்தரவு