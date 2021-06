மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி சுத்தமாக கையிருப்பில் இல்லை மத்திய அரசுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் அவசர செய்தி + "||" + Vaccine is not in stock in Tamil Nadu. Health Secretary urgent message to the Central Government

