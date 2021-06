மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் + "||" + DMK The promises made in the election manifesto will be gradually implemented over the next 5 years

