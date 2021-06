மாநில செய்திகள்

தந்தையை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை கோரி விடிய விடிய போராடிய இளம்பெண்; சப்-இன்ஸ்பெக்டர், ஏட்டு மீது வழக்கு + "||" + Vidya Vidya, a young woman who fought to demand action against the police who attacked her father; Sub-Inspector, case on record

தந்தையை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை கோரி விடிய விடிய போராடிய இளம்பெண்; சப்-இன்ஸ்பெக்டர், ஏட்டு மீது வழக்கு