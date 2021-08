மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீதும் ரூ.2½ லட்சம் கடன்: உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு காசோலையுடன் வந்தவரால் பரபரப்பு + "||" + Rs 20 lakh loan for every family in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீதும் ரூ.2½ லட்சம் கடன்: உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு காசோலையுடன் வந்தவரால் பரபரப்பு