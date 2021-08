மாநில செய்திகள்

விவசாய நிலங்கள் வழியே எரிவாயு குழாய் பதிப்பு: அ.தி.மு.க. அரசு கொடுத்த அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் + "||" + Gas pipeline version through agricultural lands: A.D.M.K. The permission given by the government should be revoked

விவசாய நிலங்கள் வழியே எரிவாயு குழாய் பதிப்பு: அ.தி.மு.க. அரசு கொடுத்த அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும்