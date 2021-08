மாநில செய்திகள்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு 50 சதவீதம் வரை பாடங்கள் குறைப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + School Education Department announces reduction of subjects by up to 50 per cent for school students

பள்ளி மாணவர்களுக்கு 50 சதவீதம் வரை பாடங்கள் குறைப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு