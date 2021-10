மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் திட்டங்கள் அமலாவதை கண்காணிக்கும் ‘திஷா கமிட்டி’ மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது + "||" + The ‘Disha Committee’ to oversee the implementation of the central government’s plans was set up under the leadership of MK Stalin

மத்திய அரசின் திட்டங்கள் அமலாவதை கண்காணிக்கும் ‘திஷா கமிட்டி’ மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது