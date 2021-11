மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. எம்.பி., மீதான கொலை வழக்கு விசாரணையை கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு கண்காணிக்க வேண்டும் + "||" + Dmk The murder case against the MP should be overseen by an additional police superintendent

தி.மு.க. எம்.பி., மீதான கொலை வழக்கு விசாரணையை கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு கண்காணிக்க வேண்டும்