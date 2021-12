மாநில செய்திகள்

5-ம் ஆண்டு நினைவு தினம்: ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அஞ்சலி + "||" + 5th Anniversary: Tribute to O. Panneerselvam and Edappadi Palanisamy at Jayalalithaa Memorial

5-ம் ஆண்டு நினைவு தினம்: ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அஞ்சலி