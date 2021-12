மாநில செய்திகள்

மின்நுகர்வோர் குறைகளை தீர்க்கும் ‘மின்னகம்’ ஒப்பந்தம் வெளிப்படையாக நடந்ததா? ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி + "||" + Did the ‘electricity’ deal to resolve the consumer grievances take place openly? O. Panneerselvam Question

மின்நுகர்வோர் குறைகளை தீர்க்கும் ‘மின்னகம்’ ஒப்பந்தம் வெளிப்படையாக நடந்ததா? ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி