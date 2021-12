மாநில செய்திகள்

பள்ளியில் தடுப்புச்சுவர் இடிந்து விழுந்து பலியான 3 மாணவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + MK Stalin orders Rs 10 lakh each to the families of 3 students who were killed when the retaining wall collapsed at the school

பள்ளியில் தடுப்புச்சுவர் இடிந்து விழுந்து பலியான 3 மாணவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு