மாநில செய்திகள்

இரு நாட்டு கடல் பகுதியில் முறைவைத்து மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் + "||" + Both countries should be allowed to fish regularly in the territorial waters

இரு நாட்டு கடல் பகுதியில் முறைவைத்து மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்