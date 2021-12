மாநில செய்திகள்

தமிழக பாட புத்தகங்களை நமது மாநிலத்திலேயே அச்சடிக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி கோரிக்கை + "||" + KS Alagiri demands MK Stalin to print Tamil textbooks in our state

தமிழக பாட புத்தகங்களை நமது மாநிலத்திலேயே அச்சடிக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி கோரிக்கை