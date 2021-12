மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மோடி அலை வீசுகிறது: 3-வது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்பார் - அண்ணாமலை + "||" + Modi wave across the country: Will be sworn in as Prime Minister for the 3rd time - Annamalai

நாடு முழுவதும் மோடி அலை வீசுகிறது: 3-வது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்பார் - அண்ணாமலை