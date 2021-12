மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசு ரூ.2,500 வழங்காததால் தி.மு.க. அரசு மீது மக்கள் கோபம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை + "||" + DMK loses Pongal prize of Rs 2,500 Edappadi Palanisamy report on public anger over government

பொங்கல் பரிசு ரூ.2,500 வழங்காததால் தி.மு.க. அரசு மீது மக்கள் கோபம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை