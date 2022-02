மாநில செய்திகள்

என்னை நம்பி தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள்; கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவேன்: மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Trust me DMK and Vote for our alliance: MK Stalin

