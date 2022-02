மாநில செய்திகள்

“கேரள கவர்னரின் உரை சுப்ரீம் கோர்ட்டை அவமதிக்கும் செயல்” - டி.டி.வி.தினகரன் + "||" + "Kerala Governor's speech is an act of contempt of the Supreme Court" - TTV Dhinakaran

“கேரள கவர்னரின் உரை சுப்ரீம் கோர்ட்டை அவமதிக்கும் செயல்” - டி.டி.வி.தினகரன்