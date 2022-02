மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க மும்பையில் இருந்த விமானத்தில் கோவை வந்த பெண் + "||" + The woman who came to Coimbatore on a flight from Mumbai to vote in the urban local elections

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க மும்பையில் இருந்த விமானத்தில் கோவை வந்த பெண்