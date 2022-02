மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தி.மு.க. பெறும்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + DMK won the biggest victory in the urban local body elections : CM MK Stalin

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தி.மு.க. பெறும்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்