மாநில செய்திகள்

மாநில கல்வி கொள்கையை வகுப்பதில் தாமதம் கூடாது தமிழக அரசுக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Anbumani Ramadas urges the Government of Tamil Nadu not to delay in formulating state education policy

மாநில கல்வி கொள்கையை வகுப்பதில் தாமதம் கூடாது தமிழக அரசுக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்