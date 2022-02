மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழ் மாணவர்களை மீட்க நடவடிக்கை மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + MK Stalin's letter to the Union Minister of Action to rescue Tamil students stranded in Ukraine

உக்ரைனில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழ் மாணவர்களை மீட்க நடவடிக்கை மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்