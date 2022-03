மாநில செய்திகள்

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாநகராட்சி ஆவடியில் மேயராகும் உதயகுமார் + "||" + Udayakumar is the mayor of the newly formed corporation Avadi

