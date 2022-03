மாநில செய்திகள்

‘நீட் தேர்வில் இருந்து நாடு விரைவில் விடுதலை பெறும்’ முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + ‘The country will soon be free from the NEET test’ Speech by First-Minister MK Stalin

‘நீட் தேர்வில் இருந்து நாடு விரைவில் விடுதலை பெறும்’ முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு