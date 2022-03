மாநில செய்திகள்

தேர்தலில் தொடர் வெற்றிகள் தி.மு.க. அரசுக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம்- உதயநிதி ஸ்டாலின் + "||" + DMK wins series of elections People's recognition of the state - Udayanidhi Stalin

தேர்தலில் தொடர் வெற்றிகள் தி.மு.க. அரசுக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம்- உதயநிதி ஸ்டாலின்