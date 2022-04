மாநில செய்திகள்

இளையராஜா கருத்தை விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று முதல்-அமைச்சர் சொல்லிவிட்டார் - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி + "||" + The First Minister said not to criticize Ilayaraja's opinion - Interview with Udayanithi Stalin

இளையராஜா கருத்தை விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று முதல்-அமைச்சர் சொல்லிவிட்டார் - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி