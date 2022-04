மாநில செய்திகள்

"இளையராஜாவுக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்க வேண்டும்" - பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை + "||" + "Ilayaraja should be given Bharat Ratna" - BJP Tamil Nadu leader Annamalai

"இளையராஜாவுக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்க வேண்டும்" - பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை