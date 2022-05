மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் வணிகர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை: வணிகர் தின மாநாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + DMK There is no security for traders in the regime: Edappadi Palanisamy speaks at the Merchants' Day conference

தி.மு.க. ஆட்சியில் வணிகர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை: வணிகர் தின மாநாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு