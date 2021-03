சட்டசபை தேர்தல் - 2021

திமுக கூட்டணியில் கவுரவமான எண்ணிக்கையில் தொகுதி கிடைக்காவிட்டால், காங்கிரஸ் தனித்துபோட்டி அல்லது 3-வது அணி -நிர்வாகிகள் + "||" + If the DMK alliance does not get a decent number of constituencies Congress stand-alone 3rd team

திமுக கூட்டணியில் கவுரவமான எண்ணிக்கையில் தொகுதி கிடைக்காவிட்டால், காங்கிரஸ் தனித்துபோட்டி அல்லது 3-வது அணி -நிர்வாகிகள்